Microsoft Aktie
Marktkap. 2,73 Bio. EURKGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN 870747
ISIN US5949181045
Symbol MSFT
Microsoft Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Microsoft von 600 auf 610 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Gabriela Borges sprach am Donnerstag in ihrem Resümee des Quartalsberichts von "einigen Meilensteinen gegen den Bear Case", also Argumenten gegen ein Negativszenario. Der erste große Schritt aus der seit einigen Quartalen währenden Underperformance sei gemacht./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:25 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Peteri / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Microsoft Buy
|Unternehmen:
Microsoft Corp.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
$ 610,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 424,46
|Abst. Kursziel*:
43,71%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 399,63
|Abst. Kursziel aktuell:
52,64%
|
Analyst Name:
Gabriela Borges
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 588,33
*zum Zeitpunkt der Analyse
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