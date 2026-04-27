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Goldman Sachs Group Inc.

Microsoft Buy

13:51 Uhr
Microsoft Buy
Aktie in diesem Artikel
Microsoft Corp.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Microsoft von 600 auf 610 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Gabriela Borges sprach am Donnerstag in ihrem Resümee des Quartalsberichts von "einigen Meilensteinen gegen den Bear Case", also Argumenten gegen ein Negativszenario. Der erste große Schritt aus der seit einigen Quartalen währenden Underperformance sei gemacht./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:25 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Peteri / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Microsoft Buy

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 610,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 424,46		 Abst. Kursziel*:
43,71%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 399,63		 Abst. Kursziel aktuell:
52,64%
Analyst Name:
Gabriela Borges 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 588,33

*zum Zeitpunkt der Analyse

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