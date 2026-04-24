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Jefferies & Company Inc.

Microsoft Buy

12:26 Uhr
Microsoft Buy
Aktie in diesem Artikel
Microsoft Corp.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 675 US-Dollar auf "Buy" belassen. Erwartungen und Bewertungen seien zuletzt massiv gesunken, schrieb Brent Thill am Freitag in seinem Ausblick auf den Bericht zum dritten Geschäftsquartal. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich damit verbessert./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Microsoft Buy

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 675,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 424,62		 Abst. Kursziel*:
58,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 423,63		 Abst. Kursziel aktuell:
59,34%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 599,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

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