Microsoft Aktie
Marktkap. 2,69 Bio. EURKGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN 870747
ISIN US5949181045
Symbol MSFT
Microsoft Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 675 US-Dollar auf "Buy" belassen. Erwartungen und Bewertungen seien zuletzt massiv gesunken, schrieb Brent Thill am Freitag in seinem Ausblick auf den Bericht zum dritten Geschäftsquartal. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich damit verbessert./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Microsoft Buy
|Unternehmen:
Microsoft Corp.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 675,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 424,62
|Abst. Kursziel*:
58,97%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 423,63
|Abst. Kursziel aktuell:
59,34%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 599,29
*zum Zeitpunkt der Analyse
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