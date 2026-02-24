Jefferies & Company Inc.

MTU Aero Engines Buy



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 Euro belassen. Der Triebwerksbauer habe insgesamt ordentlich abgeschnitten, schrieb Chloe Lemarie am Mittwochabend in ihrem Rückblick auf die Jahreszahlen. Mit Blick auf die konservative Zielsetzung, die das Unternehmen dann üblicherweise übertreffe, erscheine auch der Ausblick auf 2026 positiv. Sie senkte indes ihre Schätzungen für den kurzfristigen freien Barmittelfluss ein wenig, um damit ihren nun etwas negativeren Annahmen für das Betriebskapital Rechnung zu tragen. Die Aktie bleibt aus Bewertungssicht aber ihr bevorzugter Titel in der zivilen Luftfahrt./rob/gl/bek

