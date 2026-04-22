Nestlé Aktie
Marktkap. 207,52 Mrd. EURKGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 82 Franken auf "Sector Perform" belassen. Analyst James Edwardes Jones sprach am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung von einem beeindruckenden ersten Quartal des Nahrungsmittelherstellers. Zudem sei die Spanne für das Umsatzwachstumsziel 2026 bestätigt worden./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:46 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
82,00 CHF
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
80,01 CHF
|Abst. Kursziel*:
2,49%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,57 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|09:31
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.02.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
