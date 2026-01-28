DAX 24.566 -1,0%ESt50 5.967 +0,6%MSCI World 4.562 +0,2%Top 10 Crypto 11,40 -2,1%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.481 -1,3%Euro 1,1951 -0,1%Öl 70,58 +2,7%Gold 5.513 +1,8%
Nokia Aktie

5,26 EUR -0,40 EUR -7,13 %
STU
4,92 CHF -0,26 CHF -4,97 %
BRX
Marktkap. 32,83 Mrd. EUR

KGV 18,76 Div. Rendite 3,28%
WKN 870737

ISIN FI0009000681

Symbol NOKBF

Bernstein Research

Nokia Market-Perform

14:06 Uhr
Nokia Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
5,26 EUR -0,40 EUR -7,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nokia nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 5,54 Euro belassen. Der operative Gewinn im vierten Quartal habe die Konsensschätzungen übertroffen, während die Umsätze wie erwartet ausgefallen seien, schrieb Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Analyst sprach von einem margengetriebenen starken Abschneiden des Netzwerkausrüsters. Der Ausblick gebe unterdessen wenig Anlass zur Freude./rob/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:46 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nokia Market-Perform

Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
5,54 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
5,43 €		 Abst. Kursziel*:
1,95%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
5,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,24%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

14:06 Nokia Market-Perform Bernstein Research
12:41 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:01 Nokia Neutral UBS AG
10:36 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
27.01.26 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

dpa-afx Netzwerkinfrastruktur Nokia-Aktie fällt: Trotz höherem Umsatz weniger verdient Nokia-Aktie fällt: Trotz höherem Umsatz weniger verdient
finanzen.net Ausblick: Nokia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,50 Euro
finanzen.net Erste Schätzungen: Nokia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
TraderFox Nokia: Analystensupport vor den Zahlen löst Kursanstieg über eine Widerstandslinie aus
Dow Jones Notierung der Nokia-Aktie in Paris endet zum Jahresende - Titel gewinnt
finanzen.net Nokia-Aktie unter Druck: Neupositionierung für den KI-Markt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Nokia schwächelt weiter - 'Vorsichtige' mittelfristige Ziele
dpa-afx Nokia setzt Fokus auf KI und strafft Konzernstruktur - Gewinnwachstum angepeilt
Business Times Nokia chair to step down, AI push supports Q4 profit
Benzinga Blaize Stock Jumps On AI Collaboration With Nokia
Benzinga Defiance Launches 2X Leveraged Nokia ETF As Earnings, EU Tailwinds Fuel Bullish Bets
Zacks Nokia to Report Q4 Earnings: Will Revenues Boost Its Future Growth?
Benzinga What&#39;s Driving the Market Sentiment Around Nokia Oyj?
MotleyFool Stock Market Today, Jan. 15: Nokia Rises After Morgan Stanley Upgrade on AI and Cloud Growth Potential
MotleyFool Should You Bet $1,000 on Nokia Before It's Too Late?
Financial Times How Nokia went from iPhone victim to $1bn Nvidia deal
