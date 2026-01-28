DAX 24.619 -0,8%ESt50 5.963 +0,5%MSCI World 4.559 +0,1%Top 10 Crypto 11,38 -2,2%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.592 -1,2%Euro 1,1951 -0,1%Öl 69,95 +1,8%Gold 5.531 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Bayer BAY001 ASML NV A1J4U4 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Novo Nordisk A3EU6F OHB 593612
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX leichter -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla erstmals Jahr mit Umsatzrückgang -- DroneShield, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
Deutsche Bank AG beurteilt Siemens Energy-Aktie mit Buy Deutsche Bank AG beurteilt Siemens Energy-Aktie mit Buy
Daimler Truck-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Buy Daimler Truck-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nokia Aktie

Kaufen
Verkaufen
Nokia Aktien-Sparplan
5,38 EUR -0,29 EUR -5,08 %
STU
4,92 CHF -0,26 CHF -4,97 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 32,83 Mrd. EUR

KGV 18,76 Div. Rendite 3,28%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 870737

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FI0009000681

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NOKBF

JP Morgan Chase & Co.

Nokia Overweight

12:41 Uhr
Nokia Overweight
Aktie in diesem Artikel
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
5,38 EUR -0,29 EUR -5,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia nach Zahlen mit einem Kursziel von 6,90 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umsatz des Netzwerkspezialisten habe im vierten Quartal etwas höher gelegen als gedacht, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstag. Der Ausblick auf 2026 sei allerdings schwächer./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:41 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nokia Overweight

Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
6,90 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
5,37 €		 Abst. Kursziel*:
28,44%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
5,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,25%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

12:41 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:01 Nokia Neutral UBS AG
10:36 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
27.01.26 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

dpa-afx Netzwerkinfrastruktur Nokia-Aktie fällt: Trotz höherem Umsatz weniger verdient Nokia-Aktie fällt: Trotz höherem Umsatz weniger verdient
finanzen.net Ausblick: Nokia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,50 Euro
finanzen.net Erste Schätzungen: Nokia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
TraderFox Nokia: Analystensupport vor den Zahlen löst Kursanstieg über eine Widerstandslinie aus
Dow Jones Notierung der Nokia-Aktie in Paris endet zum Jahresende - Titel gewinnt
finanzen.net Nokia-Aktie unter Druck: Neupositionierung für den KI-Markt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Nokia schwächelt weiter - 'Vorsichtige' mittelfristige Ziele
dpa-afx Nokia setzt Fokus auf KI und strafft Konzernstruktur - Gewinnwachstum angepeilt
Business Times Nokia chair to step down, AI push supports Q4 profit
Benzinga Blaize Stock Jumps On AI Collaboration With Nokia
Benzinga Defiance Launches 2X Leveraged Nokia ETF As Earnings, EU Tailwinds Fuel Bullish Bets
Zacks Nokia to Report Q4 Earnings: Will Revenues Boost Its Future Growth?
Benzinga What&#39;s Driving the Market Sentiment Around Nokia Oyj?
MotleyFool Stock Market Today, Jan. 15: Nokia Rises After Morgan Stanley Upgrade on AI and Cloud Growth Potential
MotleyFool Should You Bet $1,000 on Nokia Before It's Too Late?
Financial Times How Nokia went from iPhone victim to $1bn Nvidia deal
RSS Feed
Nokia Oyj (Nokia Corp.) zu myNews hinzufügen