Heute im Fokus
DAX legt zu -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- Amazon vor Milliarden-Investment in OpenAI? -- Palantir, BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, Visa, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie vor den Zahlen: Wird die Bilanz zur Bewährungsprobe? Novo Nordisk-Aktie vor den Zahlen: Wird die Bilanz zur Bewährungsprobe?
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag
Nordea Bank Abp Registered Aktie

16,50 EUR +0,22 EUR +1,32 %
STU
15,11 CHF +0,24 CHF +1,64 %
BRX
Marktkap. 57,2 Mrd. EUR

KGV 11,57
WKN A2N6F4

ISIN FI4000297767

Goldman Sachs Group Inc.

Nordea Bank Abp Registered Neutral

12:31 Uhr
Nordea Bank Abp Registered Neutral
Nordea Bank Abp Registered Shs
16,50 EUR 0,22 EUR 1,32%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordea von 15,50 auf 16,75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Donnerstagabend an die Quartalsergebnisse der nordischen Großbank an. Zudem rollte sie ihre Bewertungsbasis nach vorne./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 18:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Neutral

Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
16,75 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
16,15 €		 Abst. Kursziel*:
3,72%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
16,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,55%
Analyst Name:
Sofie Peterzens 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,51 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs

12:31 Nordea Bank Abp Registered Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 Nordea Bank Abp Registered Buy UBS AG
29.01.26 Nordea Bank Abp Registered Buy Jefferies & Company Inc.
14.01.26 Nordea Bank Abp Registered Buy UBS AG
14.01.26 Nordea Bank Abp Registered Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs

dpa-afx Niedrigere Zinsen Nordea-Aktie sinkt: Gewinn geht 2025 wie erwartet leicht zurück Nordea-Aktie sinkt: Gewinn geht 2025 wie erwartet leicht zurück
finanzen.net Nordea Bank Abp Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 schlussendlich schwächer
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich nachmittags im Plus
finanzen.net Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Donnerstagmittag zu
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit Gewinnen
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus
finanzen.net Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 notiert am Nachmittag im Minus
finanzen.net Börsianer warten auf Impulse: Euro STOXX 50 bewegt sich am Mittag seitwärts
