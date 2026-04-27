Novartis Aktie
Marktkap. 225,67 Mrd. EURKGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen mit einem Kursziel von 110 Franken auf "Hold" belassen. Auf den ersten Blick habe der Pharmakonzern im ersten Quartal die Erwartungen verfehlt, doch das Ergebnis sei besser als es zunächst wirke, schrieb Michael Leuchten am Dienstagmorgen. Bei den Schweizern komme es vor allem auf die starke Entwicklung der längerfristigen Wachstumstreiber an./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 01:57 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 01:57 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Hold
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
110,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
114,08 CHF
|Abst. Kursziel*:
-3,58%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
117,38 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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