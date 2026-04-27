Jefferies & Company Inc.

Novartis Hold

09:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen mit einem Kursziel von 110 Franken auf "Hold" belassen. Auf den ersten Blick habe der Pharmakonzern im ersten Quartal die Erwartungen verfehlt, doch das Ergebnis sei besser als es zunächst wirke, schrieb Michael Leuchten am Dienstagmorgen. Bei den Schweizern komme es vor allem auf die starke Entwicklung der längerfristigen Wachstumstreiber an./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 01:57 / A.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 01:57 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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