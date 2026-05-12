DAX 24.126 +0,7%ESt50 5.841 +0,6%MSCI World 4.758 +0,2%Top 10 Crypto 10,32 +0,2%Nas 26.088 -0,7%Bitcoin 69.020 +0,7%Euro 1,1717 -0,2%Öl 106,3 -1,3%Gold 4.707 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Bayer BAY001 Micron Technology 869020 Intel 855681 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- VW, Mercedes & Co.: Autoindustrie rechnet mit größerem Stellenabbau -- TUI, Allianz, Merck, Telekom, Siemens im Fokus
Top News
RWE-Aktie: Bernstein Research vergibt Market-Perform RWE-Aktie: Bernstein Research vergibt Market-Perform
Underweight von JP Morgan Chase & Co. für Brenntag SE-Aktie Underweight von JP Morgan Chase & Co. für Brenntag SE-Aktie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novo Nordisk Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
40,62 EUR +0,64 EUR +1,60 %
STU
40,59 EUR +0,79 EUR +1,97 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 178,41 Mrd. EUR

KGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3EU6F

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DK0062498333

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NONOF

Jefferies & Company Inc.

Novo Nordisk Hold

08:51 Uhr
Novo Nordisk Hold
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
40,62 EUR 0,64 EUR 1,60%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Hold" mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen belassen. Beim Pharmakonzern gebe es "so viele Fragen, aber nur wenige Antworten", schrieb Michael Leuchten am Dienstagt in seiner Bewertung der jüngsten Resultate. Er passte seine Prognosen an eine stärker als erwartete Entwicklung im Bereich mit Abnehmmitteln an. Dies werde aber ausgeglichen von schwächeren Ergebnissen im Insulinbereich und im Geschäft mit Medikamenten für seltene Erkrankungen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 17:25 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
270,00 DKK
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
40,23 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Leuchten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
272,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

08:51 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.
12.05.26 Novo Nordisk Underperform Bernstein Research
08.05.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
08.05.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.05.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

Dow Jones Transaktion Novo Nordisk-Aktie schwächer: Stammzell-Projekt gegen Parkinson an Startup verkauft Novo Nordisk-Aktie schwächer: Stammzell-Projekt gegen Parkinson an Startup verkauft
finanzen.net Pluszeichen in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich zu
finanzen.net Novo Nordisk zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer
finanzen.net Was Analysten von der Novo Nordisk-Aktie erwarten
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie zieht an: Wegovy-Pille befeuert Prognose-Anhebung trotz Preisdrucks
finanzen.net Ausblick: Novo Nordisk legt Quartalsergebnis vor
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 notiert letztendlich im Minus
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich zu
Benzinga Novo Nordisk Presents New Wegovy Data Showing Strong Weight Loss, Fat Reduction
Zacks Here is What to Know Beyond Why Novo Nordisk A/S (NVO) is a Trending Stock
MotleyFool Is This News From Novo Nordisk a Warning for Eli Lilly Shareholders?
Financial Times Novo Nordisk gets a second chance at weight-loss supremacy
MarketWatch The Wegovy pill saw the fastest take-up in weight-loss drug history. Novo Nordisk only narrowly lifted guidance.
Financial Times Novo Nordisk says US peptide craze boosting Wegovy weight-loss pill sales
RTE.ie Novo Nordisk raises outlook as Q1 profit beats forecast
Benzinga Here&#39;s How Much You Would Have Made Owning Novo Nordisk Stock In The Last 15 Years
RSS Feed
Novo Nordisk zu myNews hinzufügen