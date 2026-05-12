Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 178,41 Mrd. EURKGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Hold" mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen belassen. Beim Pharmakonzern gebe es "so viele Fragen, aber nur wenige Antworten", schrieb Michael Leuchten am Dienstagt in seiner Bewertung der jüngsten Resultate. Er passte seine Prognosen an eine stärker als erwartete Entwicklung im Bereich mit Abnehmmitteln an. Dies werde aber ausgeglichen von schwächeren Ergebnissen im Insulinbereich und im Geschäft mit Medikamenten für seltene Erkrankungen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 17:25 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Novo Nordisk
Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
270,00 DKK
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
40,23 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Leuchten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
272,50 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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