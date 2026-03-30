Novo Nordisk Aktie

30,82 EUR +0,02 EUR +0,06 %
STU
30,97 EUR +0,15 EUR +0,49 %
HAML
Marktkap. 135,89 Mrd. EUR

KGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Symbol NONOF

Goldman Sachs Group Inc.

Novo Nordisk Neutral

11:16 Uhr
Novo Nordisk Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 260 auf 263 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Absatz des Abnehmmedikaments Wegovy entwickele sich besser als angenommen, schrieb James Quigley in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Fokus stehe aber der Markteintritt des Wirkstoffes Orforglipron des Kontrahenten Eli Lilly gegen Adipositas und Diabetes./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 05:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
263,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
30,72 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
312,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

11:16 Novo Nordisk Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.03.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
30.03.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.03.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
26.03.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

finanzen.net Kooperation ausgebaut Eli Lilly baut KI-Offensive aus: Verstärkt der Insilico-Deal den Druck auf die Novo Nordisk-Aktie? Eli Lilly baut KI-Offensive aus: Verstärkt der Insilico-Deal den Druck auf die Novo Nordisk-Aktie?
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie nur leicht im Minus: Dividendenabschlag und FDA-Zulassung im Blick
finanzen.net Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer
finanzen.net Stoxx Europe 50-Wert Novo Nordisk-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Novo Nordisk Anlegern eine Freude
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Minus
finanzen.net STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich nachmittags schwächer
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 liegt am Donnerstagmittag im Minus
finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Donnerstagshandels
finanzen.net Novo Nordisk: Pharmariese forciert mit Abnehm-Pille und Triple-Wirkstoff Doppelstrategie
Zacks Investors Heavily Search Novo Nordisk A/S (NVO): Here is What You Need to Know
MotleyFool Novo Nordisk: A Strong Contender in the Pharmaceutical Arena
MotleyFool Eli Lilly vs Novo Nordisk: Which Obesity Drug Stock Is the Better Buy?
Benzinga Novo Nordisk Wins FDA Nod For First-Ever Weekly Basal Insulin​
Benzinga What&#39;s Happening With Novo Nordisk Stock Today?
Zacks Novo Nordisk (NVO) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
MotleyFool Think Novo Nordisk Can't Keep Up in the GLP-1 Market? Its Latest Drug Approval Could Be a Game Changer
MotleyFool Down Near Its 5-Year Low, Is Novo Nordisk Stock Too Cheap to Pass Up?
