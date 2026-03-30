NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 260 auf 263 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Absatz des Abnehmmedikaments Wegovy entwickele sich besser als angenommen, schrieb James Quigley in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Fokus stehe aber der Markteintritt des Wirkstoffes Orforglipron des Kontrahenten Eli Lilly gegen Adipositas und Diabetes./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 05:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
263,00 DKK
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
30,72 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Quigley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
312,50 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novo Nordisk
|11:16
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.03.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|30.03.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|11:16
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.03.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|30.03.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:16
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.03.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|30.03.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG