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ISIN DK0062498333

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Symbol NONOF

JP Morgan Chase & Co.

Novo Nordisk Neutral

13:56 Uhr
Novo Nordisk Neutral
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen belassen. Richard Vosser attestierte dem Pharmakonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein starkes erstes Quartal - vor allem mit Blick auf das bereinigte operative Ergebnis, das die Erwartungen um 14 Prozent übertroffen habe. Der Mittelwert der neuen Zielspanne für den operativen Gewinn untermauere den Analystenkonsens./rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:03 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
250,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
40,84 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
312,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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