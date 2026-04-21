Goldman Sachs Group Inc.

Orsted Buy

08:11 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Orsted von 150 auf 185 dänische Kronen angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Alberto Gandolfi traut dem dänischen Spezialisten für Windkraftprojekte auf See zu, seine Anlagestory neu zu schreiben, wie er am Montag schrieb. Denn nach der dritten Energiekrise in weniger als fünf Jahren dürfte Europa den Fokus auf Elektrifizierung und Erneuerbare Energien schärfen, so der Experte. Der Bereich Offshore-Windkraft sei entsprechend relevant. Zudem dürfte sich auch die Meinung der US-Regierung diesbezüglich etwas zum Positiven verändern./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:04 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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