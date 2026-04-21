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Symbol DOGEF

Goldman Sachs Group Inc.

Orsted Buy

08:11 Uhr
Orsted Buy
Aktie in diesem Artikel
Orsted
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Orsted von 150 auf 185 dänische Kronen angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Alberto Gandolfi traut dem dänischen Spezialisten für Windkraftprojekte auf See zu, seine Anlagestory neu zu schreiben, wie er am Montag schrieb. Denn nach der dritten Energiekrise in weniger als fünf Jahren dürfte Europa den Fokus auf Elektrifizierung und Erneuerbare Energien schärfen, so der Experte. Der Bereich Offshore-Windkraft sei entsprechend relevant. Zudem dürfte sich auch die Meinung der US-Regierung diesbezüglich etwas zum Positiven verändern./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:04 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: oleschwander / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Orsted Buy

Unternehmen:
Orsted		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
185,00 DKK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
22,35 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alberto Gandolfi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
157,00 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Orsted

08:11 Orsted Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.04.26 Orsted Equal Weight Barclays Capital
30.03.26 Orsted Buy Merrill Lynch & Co., Inc.
19.01.26 Orsted Hold Deutsche Bank AG
13.01.26 Orsted Hold Jefferies & Company Inc.
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