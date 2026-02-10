Philips Aktie
Marktkap. 23,45 Mrd. EURDiv. Rendite 3,48%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Philips von 19,60 auf 22,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der mittelfristige Ausblick der Niederländer sorge für ein Déjà-vu, schrieb David Adlington am Dienstagabend im Nachgang des Geschäftsberichts. Im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen wolle der Konzern nämlich bereits seit dem Kapitalmarkttag 2016 und habe dies nur selten auch erreicht. Eine Marge im mittleren Zehn-Prozent-Bereich sei bereits für 2020 angepeilt gewesen, so Adlington. Nicht nur wegen Corona habe man das Ziel klar verfehlt und sei 2022 bei der Hälfte gelandet. Von diesem Tiefpunkt aus habe Philips zwar gut gegengesteuert, aber es brauche mehr Umsatzdynamik - gerade im Bereich Diagnosis & Treatment./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 22:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexander Tihonov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Neutral
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
22,60 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
27,44 €
|Abst. Kursziel*:
-17,64%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
27,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-16,79%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Philips N.V.
|08:01
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Philips Buy
|UBS AG
|10.02.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Philips Buy
|UBS AG
|10.02.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Philips Buy
|UBS AG
|10.02.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Philips Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Philips Buy
|UBS AG
|28.10.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.24
|Philips Sell
|UBS AG
|08:01
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets