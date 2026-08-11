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Porsche vz. Aktie

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44,58 EUR +0,02 EUR +0,04 %
STU
finanzen.net zero
Porsche vz. jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 40 Mrd. EUR

KGV 95,94 Div. Rendite 2,21%
WKN wurde kopiert
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Symbol DRPRF

AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

Porsche vz Buy

13:41 Uhr
Porsche vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
44,58 EUR 0,02 EUR 0,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Porsche AG von 57 auf 53 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Christian Frenes passte seine Schätzungen am Dienstag an die Kosten des Zukunftspakets der Zuffenhausener an. Zudem schraubte er seine Auslieferungserwartungen zurück./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 15:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: tratong / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Porsche vz. Buy

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
53,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
44,28 €		 Abst. Kursziel*:
19,69%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
44,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,89%
Analyst Name:
Christian Frenes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

13:41 Porsche vz. Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.26 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
29.07.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
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Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich in der Verlustzone
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz gewinnt am Dienstagnachmittag
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX am Mittag schwächer
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Mittag südwärts
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX zum Handelsstart im Minus
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Dienstagvormittag mit roter Tendenz
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter
EQS Group EQS-News: Porsche AG achieves further milestones and stabilises profitability
EQS Group EQS-News: Executive Board and General Works Council of Porsche AG agree on Future Package
EQS Group EQS-News: From Toolmaker to Architect of Modern Manufacturing: Porsche Board Member Albrecht Reimold to Retire
EQS Group EQS-AFR: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Porsche delivers 122,306 sports cars in the first half of the year
EQS Group EQS-DD: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Dr. Wolfgang Porsche, buy
EQS Group EQS-News: Porsche ranks number one in J.D. Power 2026 U.S. Initial Quality Study
EQS Group EQS-News: Porsche AG adjusts dividend responsibly
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) zu myNews hinzufügen

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