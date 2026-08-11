Porsche vz. Aktie
Marktkap. 40 Mrd. EURKGV 95,94 Div. Rendite 2,21%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
AI Analyse
Porsche vz Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Porsche AG von 57 auf 53 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Christian Frenes passte seine Schätzungen am Dienstag an die Kosten des Zukunftspakets der Zuffenhausener an. Zudem schraubte er seine Auslieferungserwartungen zurück./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 15:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: tratong / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Porsche vz. Buy
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
53,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
44,28 €
|Abst. Kursziel*:
19,69%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
44,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,89%
|
Analyst Name:
Christian Frenes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|13:41
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:41
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:41
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research