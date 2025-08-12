DAX 24.186 +0,7%ESt50 5.388 +1,0%Top 10 Crypto 17,00 +2,6%Dow 44.808 +0,8%Nas 21.699 +0,1%Bitcoin 103.945 +1,0%Euro 1,1702 +0,2%Öl 65,54 -0,9%Gold 3.354 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 SAP 716460 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX beendet Handel stärker -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- Canopy Growth, CoreWeave, Lilium, pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Top News
Trading-Reihe: Vom Demokonto zum echten Geld Trading-Reihe: Vom Demokonto zum echten Geld
Börsendebüt an der NYSE: Bullish-Aktien schießen +150 Prozent hoch Börsendebüt an der NYSE: Bullish-Aktien schießen +150 Prozent hoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

PVA TePla Aktie

Kaufen
Verkaufen
PVA TePla Aktien-Sparplan
22,36 EUR +1,94 EUR +9,50 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 448,4 Mio. EUR

KGV 10,39 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 746100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007461006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TPLKF

Jefferies & Company Inc.

PVA TePla Buy

19:21 Uhr
PVA TePla Buy
Aktie in diesem Artikel
PVA TePla AG
22,36 EUR 1,94 EUR 9,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat PVA Tepla von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 19 auf 28 Euro angehoben. Seit seiner Herabstufung der Aktie im Mai sehe er das Hightech-Unternehmen nun positiver, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn der Auftragseingang habe die Erwartungen übertroffen, und die positive Dynamik im Bereich Messtechnik dürfte sich auch im zweiten Halbjahr fortsetzen. Der bevorstehende Kapitalmarkttag könnte als zusätzlicher Kurstreiber fungieren./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 10:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 12:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PVA TePla AG

Zusammenfassung: PVA TePla Buy

Unternehmen:
PVA TePla AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
22,20 €		 Abst. Kursziel*:
26,13%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
22,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,22%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PVA TePla AG

19:21 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
09:41 PVA TePla Hold Jefferies & Company Inc.
14.07.25 PVA TePla Hold Jefferies & Company Inc.
23.05.25 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
19.05.25 PVA TePla Kaufen SMC Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

finanzen.net Papier unter der Lupe Henkel vz-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Kaufen Henkel vz-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Kaufen
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag nahezu unbewegt
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochmittag ohne große Veränderung
finanzen.net DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Henkel vz-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochvormittag gefragt
finanzen.net Bernstein Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: Henkel vz-Aktie mit Market-Perform
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: DAX am Mittag schwächer
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zeigt sich am Dienstagmittag schwächer
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Henkel auf 81 Euro - 'Buy'
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-News: Henkel expects further profitable growth in fiscal 2025
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Henkel AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Henkel KGaA Vz. zu myNews hinzufügen