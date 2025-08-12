PVA TePla Aktie
Marktkap. 448,4 Mio. EURKGV 10,39 Div. Rendite 0,00%
WKN 746100
ISIN DE0007461006
Symbol TPLKF
PVA TePla Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat PVA Tepla von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 19 auf 28 Euro angehoben. Seit seiner Herabstufung der Aktie im Mai sehe er das Hightech-Unternehmen nun positiver, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn der Auftragseingang habe die Erwartungen übertroffen, und die positive Dynamik im Bereich Messtechnik dürfte sich auch im zweiten Halbjahr fortsetzen. Der bevorstehende Kapitalmarkttag könnte als zusätzlicher Kurstreiber fungieren./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 10:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 12:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PVA TePla AG
Zusammenfassung: PVA TePla Buy
|Unternehmen:
PVA TePla AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
22,20 €
|Abst. Kursziel*:
26,13%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
22,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,22%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
