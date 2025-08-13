Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

PVA TePla Buy

10:46 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für PVA Tepla nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Hersteller von Bearbeitungstechnik für Werkstoffe habe erste Signale für eine Erholung der Auftragslage gegeben, schrieb Gustav Froberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 16:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

