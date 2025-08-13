PVA TePla Aktie
Marktkap. 448,4 Mio. EURKGV 10,39 Div. Rendite 0,00%
WKN 746100
ISIN DE0007461006
Symbol TPLKF
PVA TePla Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für PVA Tepla nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Hersteller von Bearbeitungstechnik für Werkstoffe habe erste Signale für eine Erholung der Auftragslage gegeben, schrieb Gustav Froberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 16:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PVA TePla AG
Zusammenfassung: PVA TePla Buy
|Unternehmen:
PVA TePla AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
29,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,08 €
|Abst. Kursziel*:
20,43%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,63%
|
Analyst Name:
Gustav Froberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PVA TePla AG
|10:46
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:49
|PVA TePla Kaufen
|SMC Research
|13.08.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:46
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:49
|PVA TePla Kaufen
|SMC Research
|13.08.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:46
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:49
|PVA TePla Kaufen
|SMC Research
|13.08.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|19.05.25
|PVA TePla Kaufen
|SMC Research
|14.01.25
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.11.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.09.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.03.18
|PVA TePla Verkaufen
|SMC Research
|13.08.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.25
|PVA TePla Hold
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.25
|PVA TePla Hold
|Deutsche Bank AG