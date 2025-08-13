DAX 24.271 +0,4%ESt50 5.398 +0,2%Top 10 Crypto 17,05 +0,3%Dow 44.922 +1,0%Nas 21.713 +0,1%Bitcoin 104.303 -1,0%Euro 1,1685 -0,2%Öl 65,88 +0,2%Gold 3.357 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Lilium A3CYXP
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Volatus Aerospace, BYD, D-Wave, thyssenkrupp, Bitcoin im Fokus
Top News
Viele DAX-Konzerne machen trotz Zollbelastung mehr Gewinn Viele DAX-Konzerne machen trotz Zollbelastung mehr Gewinn
H. Lundbeck A/S: Hohe Nachfrage nach Medikament zur Vorbeugung von Migräne! H. Lundbeck A/S: Hohe Nachfrage nach Medikament zur Vorbeugung von Migräne!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

PVA TePla Aktie

Kaufen
Verkaufen
PVA TePla Aktien-Sparplan
24,04 EUR +1,72 EUR +7,71 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 448,4 Mio. EUR

KGV 10,39 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 746100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007461006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TPLKF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

PVA TePla Buy

10:46 Uhr
PVA TePla Buy
Aktie in diesem Artikel
PVA TePla AG
24,04 EUR 1,72 EUR 7,71%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für PVA Tepla nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Hersteller von Bearbeitungstechnik für Werkstoffe habe erste Signale für eine Erholung der Auftragslage gegeben, schrieb Gustav Froberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 16:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PVA TePla AG

Zusammenfassung: PVA TePla Buy

Unternehmen:
PVA TePla AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,08 €		 Abst. Kursziel*:
20,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,63%
Analyst Name:
Gustav Froberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PVA TePla AG

10:46 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:49 PVA TePla Kaufen SMC Research
13.08.25 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.25 PVA TePla Hold Jefferies & Company Inc.
14.07.25 PVA TePla Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu CANCOM SE

finanzen.net Frühes Investment TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CANCOM SE-Investment von vor 10 Jahren verdient TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CANCOM SE-Investment von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen
finanzen.net CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zieht am Vormittag an
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX schlussendlich in der Verlustzone
dpa-afx CANCOM-Aktie in Rot: CANCOM macht Verlust
dpa-afx ROUNDUP: IT-Dienstleister Cancom rutscht in die Verlustzone - Aktie unter Druck
finanzen.net CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Schwacher Handel: SDAX in Rot
finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX gibt am Nachmittag nach
EQS Group EQS-News: CANCOM SE publishes half-year report for 2025
EQS Group EQS-Adhoc: Correction of a release from 31/07/2025, 18:25 CET/CEST - CANCOM SE publishes preliminary figures for the first half of 2025 and adjusts its forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: CANCOM SE publishes preliminary figures for the first half of 2025 and adjusts its forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-PVR: CANCOM SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: CANCOM SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: CANCOM SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: CANCOM SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: CANCOM SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
CANCOM SE zu myNews hinzufügen