SAP 716460 PayPal A14R7U Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Zalando ZAL111 Infineon 623100 Bayer BAY001 BASF BASF11 Lufthansa 823212
Heute im Fokus
DAX rutscht tiefer ab -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Novo Nordisk: Umsatzrückgang erwartet -- Infineon schlägt Erwartungen -- Bayer, DroneShield, SAP, Nintendo, PayPal, Gold, SuperMicro im Fokus
Top News
Gold und Silber erholen sich weiter von Turbulenzen - Gold über 5.000 Dollar
Nintendo-Aktie bricht zweistellig ein: Rekordzahlen bei Switch 2 reichen Anlegern nicht aus
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie

61,15 EUR +2,00 EUR +3,38 %
STU
55,14 CHF -0,67 CHF -1,20 %
BRX
Marktkap. 1,23 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2AR94

ISIN NL0012044747

Symbol SHPPF

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
61,15 EUR 2,00 EUR 3,38%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Dank stark und schärfer als in den Vorjahren grassierender Grippewelle sei die Zahl aktiver Nutzer bei Redcare im Januar um zehn Prozent gestiegen, schrieb Martin Comtesse am Dienstagabend nach Auswertung des E-Rezept-Trackers. Beim Konkurrenten DocMorris seien sie gegenüber dem Vormonat praktisch stabil geblieben. Die Aktivität bei "mein dm", der App der Drogeriekette dm, habe leicht abgenommen. Dies zeige, dass ihr Mitte Dezember gestartetes Online-Apothekengeschäft keinen merklichen Einfluss auf die beiden Pioniere habe./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 12:31 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
61,00 €		 Abst. Kursziel*:
145,90%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
61,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
145,30%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
152,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

