DAX fester -- Börsen in Fernost freundlich -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- Munich Re, Porsche, Nordex, RWE, HelloFresh, CTS Eventim, Amazon im Fokus
Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet
E.ON-Aktie steigt: Autos als Stromspeicher haben großes Potenzial E.ON-Aktie steigt: Autos als Stromspeicher haben großes Potenzial
Rheinmetall Aktie

Marktkap. 79,94 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000

ISIN DE0007030009

Symbol RNMBF

Jefferies & Company Inc.

Rheinmetall Buy

08:46 Uhr
Rheinmetall Buy
Rheinmetall AG
1.784,50 EUR 44,50 EUR 2,56%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach einem Treffen mit Investor-Relations-Managern mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Buy" belassen. Im November oder Dezember werde es wohl mehr Klarheit über den deutschen Haushalt 2026 geben, wobei da der Fokus bereits stark auf Munition liege, schrieb Chloe Lemarie am Montag. Eine Perspektive für 2030 und darüber hinaus werde wohl im November auf einem Kapitalmarkttag abgegeben./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 01:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 01:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
2.250,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.758,50 €		 Abst. Kursziel*:
27,95%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.784,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,09%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.081,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

08:46 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
29.08.25 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
20.08.25 Rheinmetall Buy UBS AG
08.08.25 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
08.08.25 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

finanzen.net Rheinmetall-Aktie in der technischen Analyse: long-Signal
finanzen.net Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT ziehen an: Rüstungswerte starten Erholung
finanzen.net Schwacher Handel: Euro STOXX 50 notiert schlussendlich im Minus
finanzen.net Rheinmetall-Aktie: Wie Analysten im August die Aussichten für den Rüstungskonzern bewerten
finanzen.net Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich
finanzen.net Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 steigt nachmittags
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Freitagmittag zurück
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: DAX mittags mit Zuschlägen
Deutsche Welle Germany: Rheinmetall opens new artillery ammunition factory
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Deutsche Welle Germany's Pistorius: New Rheinmetall arms plant sends signal
