RWE Aktie
Marktkap. 44,59 Mrd. EURKGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 63,50 auf 68,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi beschäftigte sich in seiner am Montag veröffentlichten Branchenanalyse mit dem Thema Energiesicherheit. Europas Versorger stünden im Kern der Elektrifizierung./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:07 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RWE Buy
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
68,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
60,32 €
|Abst. Kursziel*:
12,73%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
61,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,22%
|
Analyst Name:
Alberto Gandolfi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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