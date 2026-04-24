Goldman Sachs Group Inc.

RWE Buy

11:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 63,50 auf 68,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi beschäftigte sich in seiner am Montag veröffentlichten Branchenanalyse mit dem Thema Energiesicherheit. Europas Versorger stünden im Kern der Elektrifizierung./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:07 / CEST

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