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Goldman Sachs Group Inc.

RWE Buy

11:31 Uhr
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
61,14 EUR 1,06 EUR 1,76%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 63,50 auf 68,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi beschäftigte sich in seiner am Montag veröffentlichten Branchenanalyse mit dem Thema Energiesicherheit. Europas Versorger stünden im Kern der Elektrifizierung./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:07 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Buy

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
60,32 €		 Abst. Kursziel*:
12,73%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
61,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,22%
Analyst Name:
Alberto Gandolfi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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