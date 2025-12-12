DAX 23.965 -0,5%ESt50 5.685 -0,6%MSCI World 4.367 -0,6%Top 10 Crypto 11,44 +0,0%Nas 22.835 -1,2%Bitcoin 73.482 -1,7%Euro 1,1754 +0,0%Öl 59,88 +1,8%Gold 4.329 +0,6%
Südzucker Aktie

Marktkap. 1,96 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,84%
WKN 729700

ISIN DE0007297004

Symbol SUEZF

Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,07 EUR -0,50 EUR -5,23%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Südzucker mit einem Kursziel von 9,60 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026/27 enttäusche, schrieb Oliver Schwarz am Mittwoch. Es sei eine deutlich negative Überraschung, dass sich das Unternehmen im Zucker-Geschäft selbst keine Fortschritte bei der Profitabilität zutraue./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Südzucker Hold

Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
9,60 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
9,01 €		 Abst. Kursziel*:
6,55%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
9,07 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,90%
Analyst Name:
Oliver Schwarz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

13:36 Südzucker Hold Warburg Research
10:06 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
16.10.25 Südzucker Hold Warburg Research
10.10.25 Südzucker Verkaufen DZ BANK
10.10.25 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

dpa-afx Lage bleibt angespannt Südzucker-Aktie fällt: Anhaltend schwierigen Zuckermarkt auch im kommenden Jahr erwartet Südzucker-Aktie fällt: Anhaltend schwierigen Zuckermarkt auch im kommenden Jahr erwartet
finanzen.net Südzucker Aktie News: Südzucker verzeichnet am Nachmittag herbe Einbußen
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: Das macht der SDAX am Mittwochnachmittag
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Enttäuschende Ziele belasten Südzucker - Tief seit 2008
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht mittags Abschläge
finanzen.net Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag mit negativen Vorzeichen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research lässt Südzucker auf 'Hold' - Ziel 11 Euro
StockXperts Südzucker: Kann das den Kursverfall stoppen?
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Enttäuschender Ausblick bringt Südzucker erneutes Tief seit 2008
