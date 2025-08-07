DAX 24.175 -0,1%ESt50 5.343 +0,2%Top 10 Crypto 16,03 +1,3%Dow 43.969 -0,5%Nas 21.243 +0,4%Bitcoin 100.180 -0,4%Euro 1,1634 -0,3%Öl 66,83 +0,6%Gold 3.388 -0,3%
SAF-HOLLAND Aktie

Marktkap. 710,87 Mio. EUR

KGV 8,67 Div. Rendite 5,75%
WKN SAFH00

ISIN DE000SAFH001

Symbol SFHLF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SAF-HOLLAND SE Buy

12:11 Uhr
SAF-HOLLAND SE Buy
SAF-HOLLAND SE
SAF-HOLLAND SE
16,00 EUR 0,16 EUR 1,01%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAF-Holland nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Verbesserte Bestellungen aus dem Wirtschaftsraum Europa, Afrika und Nahost (EMEA) seien ermutigend, schrieb Yasmin Steilen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Belastet habe im zweiten Quartal dagegen der schwache US-Markt. Positiv erwähnte der Experte einen ersten Großauftrag aus den USA im Militärbereich./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 16:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Buy

Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
15,80 €		 Abst. Kursziel*:
20,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
16,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,75%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAF-HOLLAND SE

12:11 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.25 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.25 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
30.07.25 SAF-HOLLAND Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
30.07.25 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
