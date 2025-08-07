Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SAF-HOLLAND SE Buy

12:11 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAF-Holland nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Verbesserte Bestellungen aus dem Wirtschaftsraum Europa, Afrika und Nahost (EMEA) seien ermutigend, schrieb Yasmin Steilen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Belastet habe im zweiten Quartal dagegen der schwache US-Markt. Positiv erwähnte der Experte einen ersten Großauftrag aus den USA im Militärbereich./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 16:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

