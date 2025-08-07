SAF-HOLLAND Aktie
Marktkap. 710,87 Mio. EURKGV 8,67 Div. Rendite 5,75%
WKN SAFH00
ISIN DE000SAFH001
Symbol SFHLF
SAF-HOLLAND SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAF-Holland nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Verbesserte Bestellungen aus dem Wirtschaftsraum Europa, Afrika und Nahost (EMEA) seien ermutigend, schrieb Yasmin Steilen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Belastet habe im zweiten Quartal dagegen der schwache US-Markt. Positiv erwähnte der Experte einen ersten Großauftrag aus den USA im Militärbereich./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 16:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.
Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Buy
|Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
19,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
15,80 €
|Abst. Kursziel*:
20,25%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
16,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,75%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAF-HOLLAND SE
|12:11
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|30.07.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|12:11
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|30.07.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|12:11
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|30.07.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|25.03.21
|SAF-HOLLAND Reduce
|Kepler Cheuvreux
|03.12.20
|SAF-HOLLAND Reduce
|Kepler Cheuvreux
|26.11.20
|SAF-HOLLAND Reduce
|Kepler Cheuvreux
|18.11.20
|SAF-HOLLAND Reduce
|Kepler Cheuvreux
|21.10.20
|SAF-HOLLAND Reduce
|Kepler Cheuvreux
|16.07.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|31.03.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|21.03.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG