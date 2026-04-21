SAFRAN Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Safran nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Overweight" belassen. Der Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer habe mit einem starken Umsatz die Konsensschätzung um 4 Prozent übertroffen, schrieb David Perry am Donnerstag. An den Konsensschätzungen dürfte sich aber nicht viel ändern. Zudem werde wohl die Situation im Nahen Osten dem Aktienkurs den Weg vorgeben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:38 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
400,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
275,60 €
|Abst. Kursziel*:
45,14%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
276,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,67%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
357,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAFRAN S.A.
|10:06
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:51
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|22.04.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
