Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 37,9 Mrd. EURKGV 14,91 Div. Rendite 2,64%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Die Erlöse des Baustoffherstellers im ersten Quartal seien im Jahresvergleich zwar gesunken, hätten aber etwas über dem Konsens gelegen, schrieb Elodie Rall am Donnerstagabend. Die Telefonkonferenz sei zudem beruhigend gewesen./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 20:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 20:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Saint-Gobain Overweight
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
77,28 €
|Abst. Kursziel*:
29,40%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
79,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,82%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
96,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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