JP Morgan Chase & Co.

Saint-Gobain Overweight

08:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Die Erlöse des Baustoffherstellers im ersten Quartal seien im Jahresvergleich zwar gesunken, hätten aber etwas über dem Konsens gelegen, schrieb Elodie Rall am Donnerstagabend. Die Telefonkonferenz sei zudem beruhigend gewesen./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 20:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 20:10 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com