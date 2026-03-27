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Marktkap. 13,04 Mrd. EUR

KGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
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WKN 716563

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ISIN DE0007165631

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Symbol SUVPF

Goldman Sachs Group Inc.

Sartorius vz Neutral

08:46 Uhr
Sartorius vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
209,60 EUR 5,10 EUR 2,49%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius von 257 auf 232 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seine Kurszielsenkung sei eine Reaktion auf die gestiegenen Marktzinsen, schrieb James Quigley am Montag. Die Papiere der Tochter Stedim Biotech empfahl er zum Kauf./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Neutral

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
232,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
207,20 €		 Abst. Kursziel*:
11,97%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
209,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,69%
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
260,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

08:46 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.03.26 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
25.03.26 Sartorius vz. Outperform Bernstein Research
23.03.26 Sartorius vz. Neutral UBS AG
20.03.26 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
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