DAX 24.869 +1,3%ESt50 5.924 +1,3%MSCI World 4.482 +0,8%Top 10 Crypto 12,55 -4,5%Nas 23.405 +0,7%Bitcoin 80.568 +3,2%Euro 1,1726 +0,0%Öl 61,83 +1,7%Gold 4.441 +2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Chevron 852552 NVIDIA 918422 ExxonMobil 852549 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Rekordschluss -- Dow mit Rekord - Techwerte im Plus -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Bayer, Infineon, Bitcoin im Fokus
Top News
Aktien, Gold, Bitcoin und Co: Diese zehn Schlagzeilen interessierten Anleger 2025 am meisten Aktien, Gold, Bitcoin und Co: Diese zehn Schlagzeilen interessierten Anleger 2025 am meisten
10 DAX-Trends für 2026: Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr 10 DAX-Trends für 2026: Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Schneider Electric Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
239,80 EUR +1,30 EUR +0,55 %
STU
240,70 EUR +4,85 EUR +2,06 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 133,48 Mrd. EUR

KGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 860180

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121972

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SBGSF

Jefferies & Company Inc.

Schneider Electric Buy

20:11 Uhr
Schneider Electric Buy
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
239,80 EUR 1,30 EUR 0,55%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schneider Electric vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 289 Euro belassen. Er rechne mit einem Wachstum aus eigener Kraft von 7,3 Prozent, schrieb Rizk Maidi in einem Ausblick am Montag. Die Jahresrate des Industriekonzerns würde sich damit auf 8 Prozent belaufen und die Markterwartung treffen./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 12:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 12:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Buy

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
289,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
240,15 €		 Abst. Kursziel*:
20,34%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
239,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,52%
Analyst Name:
Rizk Maidi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
271,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

20:11 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
16.12.25 Schneider Electric Buy UBS AG
12.12.25 Schneider Electric Equal Weight Barclays Capital
12.12.25 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
12.12.25 Schneider Electric Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

finanzen.net Schneider Electric-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schneider Electric von vor einem Jahr verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 10 Jahren eingebracht
TraderFox Schneider Electric: Die Citigroup ruft ein 300 Euro Ziel beim KI-Profiteur auf!
TraderFox Stocks in Action: Schneider Electric, Zalando, Vallourec, Fresenius und Traton.
TraderFox Big Call Screening: Amazon, Schneider Electric, RTX, Pepsi
TraderFox Stocks in Action: RWE, Iberdrola, Lufthansa, Accor, Schneider Electric
PR Newswire /C O R R E C T I O N -- Schneider Electric/
Business Times Schneider Electric looks to digitalisation, new partners to tackle rapid electrification
Business Times Schneider Electric gears up for tsunami of power demand from AI, EVs, global warming fallout
PR Newswire Schneider Electric Debuts One Digital Grid Platform to Help Utilities Modernize and Address Energy Costs
PR Newswire Schneider Electric Opens New Energy Manufacturing Facility in Middle Tennessee
PR Newswire Schneider Electric and Energy Solutions Providers Launch U.S. Initiative to Accelerate Resilient Infrastructure
PR Newswire Schneider Electric Reinforces Commitment to Electrical Contractors with Innovation and Thought Leadership at NECA 2025
PR Newswire Schneider Electric Launches EcoCare Advanced+ for Electrical Distribution to Deliver New Levels of Support, Improve Operational Efficiency and Safety
RSS Feed
Schneider Electric S.A. zu myNews hinzufügen