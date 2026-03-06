Scout24 Aktie
Marktkap. 5,26 Mrd. EURKGV 25,77
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Scout24 von 105 auf 103,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Quartalszahlen des Internetportal-Betreibers habe er seine Schätzungen für den Umsatz und das operative Ergebnis (ooEbitda) gekürzt, schrieb Giles Thorne in seiner Einschätzung vom Freitag./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 16:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Buy
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
103,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
74,45 €
|Abst. Kursziel*:
39,02%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
74,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,02%
|
Analyst Name:
Giles Thorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
105,31 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Scout24
|08:01
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|02.03.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|02.03.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|02.03.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|02.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|05.10.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|09.08.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|07.08.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|01.11.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG