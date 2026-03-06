DAX 23.216 -1,6%ESt50 5.611 -1,9%MSCI World 4.381 -0,6%Top 10 Crypto 8,9450 +3,2%Nas 22.388 -1,6%Bitcoin 58.908 +2,8%Euro 1,1552 +0,1%Öl 104,4 +11,9%Gold 5.093 -0,2%
Marktkap. 5,26 Mrd. EUR

KGV 25,77
Aktie in diesem Artikel
Scout24
74,45 EUR 0,10 EUR 0,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Scout24 von 105 auf 103,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Quartalszahlen des Internetportal-Betreibers habe er seine Schätzungen für den Umsatz und das operative Ergebnis (ooEbitda) gekürzt, schrieb Giles Thorne in seiner Einschätzung vom Freitag./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 16:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Buy

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
103,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
74,45 €		 Abst. Kursziel*:
39,02%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
74,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,02%
Analyst Name:
Giles Thorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
105,31 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Scout24

08:01 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
05.03.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.03.26 Scout24 Buy UBS AG
02.03.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
27.02.26 Scout24 Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

