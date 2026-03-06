Jefferies & Company Inc.

Scout24 Buy

08:01 Uhr

Aktie in diesem Artikel Scout24 74,45 EUR 0,10 EUR 0,13% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Scout24 von 105 auf 103,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Quartalszahlen des Internetportal-Betreibers habe er seine Schätzungen für den Umsatz und das operative Ergebnis (ooEbitda) gekürzt, schrieb Giles Thorne in seiner Einschätzung vom Freitag./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 16:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

