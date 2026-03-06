Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 203,88 Mrd. EURKGV 11,92 Div. Rendite 3,92%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Shell von 37 auf 42 Euro erhöht und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michele della Vigna passte seine Ergebnisschätzungen für die Energiekonzerne am Montag an stark gestiegene Ölpreisprognosen im Zuge der geopolitischen Risiken in Nahost an. Für 2026 steigen seine Ergebnisschätzungen im Schnitt um 55 Prozent und für 2027 um 9 Prozent./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 02:29 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
31,89 £
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
31,90 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michele della Vigna
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,08 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|12:46
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
