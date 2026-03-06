DAX 23.216 -1,6%ESt50 5.611 -1,9%MSCI World 4.381 -0,6%Top 10 Crypto 8,9450 +3,2%Nas 22.388 -1,6%Bitcoin 58.908 +2,8%Euro 1,1552 +0,1%Öl 104,4 +11,9%Gold 5.093 -0,2%
Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

Marktkap. 203,88 Mrd. EUR

KGV 11,92 Div. Rendite 3,92%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Shell von 37 auf 42 Euro erhöht und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michele della Vigna passte seine Ergebnisschätzungen für die Energiekonzerne am Montag an stark gestiegene Ölpreisprognosen im Zuge der geopolitischen Risiken in Nahost an. Für 2026 steigen seine Ergebnisschätzungen im Schnitt um 55 Prozent und für 2027 um 9 Prozent./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 02:29 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
31,89 £		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
31,90 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michele della Vigna 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,08 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

12:46 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.03.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

finanzen.net Versorgung im Blick Ölmarkt im Ausnahmezustand: Nahostkonflikt treibt Ölaktien wie Shell, BP, TotalEnergies und Exxon an Ölmarkt im Ausnahmezustand: Nahostkonflikt treibt Ölaktien wie Shell, BP, TotalEnergies und Exxon an
finanzen.net Minuszeichen in London: So steht der FTSE 100 mittags
finanzen.net Montagshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer
finanzen.net Minuszeichen in London: FTSE 100 zum Start des Montagshandels in der Verlustzone
finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten
finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 zeigt sich letztendlich leichter
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Nachmittag schwächer
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 nachmittags schwächer
Zacks Shell Steps In to Rescue Raizen With Major Capital Commitment
Benzinga Shell Signs High-Stakes Kazakhstan Exploration Pact For Zhanaturmys Field
Zacks Shell Explores Options to Sell Portions of Its Ventures Portfolio
Benzinga Here&#39;s How Much You Would Have Made Owning Shell Stock In The Last 5 Years
Financial Times Shell grapples with debt crisis at key clean energy venture
Financial Times Shell grapples with debt crisis at key clean energy venture
Business Times Shell in talks with Adnoc, others over Australia LNG stake sale
Benzinga Shell, Metlen Form Strategic LNG Alliance
