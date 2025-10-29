Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 188,28 Mrd. EURKGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell nach Zahlen mit einem Kursziel von 3000 Pence auf "Buy" belassen. Das Abschneiden des Ölkonzerns sei auf ganzer Strecke solide, schrieb Mark Wilson am Donnerstag. In der Telefonkonferenz richtet er den Fokus auf die Nachhaltigkeit von Aktienrückkäufen und den Sparprozess./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:48 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:48 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
30,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
28,55 £
|Abst. Kursziel*:
5,08%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Mark Wilson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,38 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|10:16
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|UBS AG
|07.10.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|UBS AG
|07.10.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|UBS AG
|07.10.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|RBC Capital Markets
|26.08.20
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Underweight
|Barclays Capital
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|30.01.15
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|S&P Capital IQ
|06.12.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|01.11.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|31.10.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|08.10.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|05.07.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG