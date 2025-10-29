DAX 24.090 -0,1%ESt50 5.682 -0,4%MSCI World 4.417 -0,2%Top 10 Crypto 15,08 -2,0%Nas 23.958 +0,6%Bitcoin 94.922 +0,1%Euro 1,1616 +0,1%Öl 64,53 -0,6%Gold 3.997 +1,3%
Jefferies & Company Inc.

Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

10:16 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

Marktkap. 188,28 Mrd. EUR

KGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
Jefferies & Company Inc.

Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

10:16 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Shell (ex Royal Dutch Shell)
32,73 EUR 0,09 EUR 0,26%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell nach Zahlen mit einem Kursziel von 3000 Pence auf "Buy" belassen. Das Abschneiden des Ölkonzerns sei auf ganzer Strecke solide, schrieb Mark Wilson am Donnerstag. In der Telefonkonferenz richtet er den Fokus auf die Nachhaltigkeit von Aktienrückkäufen und den Sparprozess./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:48 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
30,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
28,55 £		 Abst. Kursziel*:
5,08%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Mark Wilson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,38 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

10:16 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.25 Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform RBC Capital Markets
09.10.25 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
08.10.25 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy UBS AG
07.10.25 Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

dpa-afx Öl- und Gasgeschäft erholt Shell-Aktie steigt: Gewinnrückgang fällt schwächer als erwartet aus - Weitere Aktienrückkäufe Shell-Aktie steigt: Gewinnrückgang fällt schwächer als erwartet aus - Weitere Aktienrückkäufe
Dow Jones Shell verdient mehr als erwartet und behält Aktienrückkäufe bei
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht am Mittag Zuschläge
finanzen.net Ausblick: Shell (ex Royal Dutch Shell) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
finanzen.net FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net Zuversicht in London: FTSE 100 liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 letztendlich fester
RTE.ie Shell third-quarter profit beats expectations
Financial Times Shell boosted by gas trading rebound and launch of Canada LNG project
Financial Times Shell boosted by gas trading rebound and launch of Canada LNG project
Zacks Halliburton Partners With Shell for ROCS Deepwater Solution
Zacks Shell (SHEL) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
Benzinga How Do Investors Really Feel About Shell PLC?
Zacks This is Why Shell Looks Better Positioned Than Chevron Now
Benzinga Ukrainian Strike Forces Chevron And Shell To Slash Production In Kazakhstan
