SMA Solar Aktie

40,76 EUR +0,44 EUR +1,09 %
STU
Marktkap. 1,42 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0DJ6J

ISIN DE000A0DJ6J9

Symbol SMTGF

Jefferies & Company Inc.

SMA Solar Buy

08:51 Uhr
SMA Solar Buy
SMA Solar AG
40,76 EUR 0,44 EUR 1,09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach finalen Jahreszahlen mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Das Solartechnik-Unternehmen habe die Eckdaten und den Anfang März gegebenen Ausblick bestätigt, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag. Solide seien die vermeldeten Auftragseingänge, was vor allem auf Großaufträge zurückzuführen sei. Nach der jüngsten Kursrally werde die noch anstehende Telefonkonferenz bedeutend./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SMA Solar Buy

Unternehmen:
SMA Solar AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
39,92 €		 Abst. Kursziel*:
-2,30%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
40,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,32%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

