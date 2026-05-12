DAX 24.126 +0,7%ESt50 5.841 +0,6%MSCI World 4.758 +0,2%Top 10 Crypto 10,32 +0,2%Nas 26.088 -0,7%Bitcoin 69.020 +0,7%Euro 1,1717 -0,2%Öl 106,3 -1,3%Gold 4.707 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Bayer BAY001 Micron Technology 869020 Intel 855681 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- VW, Mercedes & Co.: Autoindustrie rechnet mit größerem Stellenabbau -- TUI, Allianz, Merck, Telekom, Siemens im Fokus
Top News
Underweight von JP Morgan Chase & Co. für Brenntag SE-Aktie Underweight von JP Morgan Chase & Co. für Brenntag SE-Aktie
RWE-Aktie: Bernstein Research vergibt Market-Perform RWE-Aktie: Bernstein Research vergibt Market-Perform
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SMA Solar Aktie

Kaufen
Verkaufen
SMA Solar Aktien-Sparplan
58,95 EUR -0,15 EUR -0,25 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,19 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0DJ6J

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0DJ6J9

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SMTGF

Jefferies & Company Inc.

SMA Solar Buy

08:46 Uhr
SMA Solar Buy
Aktie in diesem Artikel
SMA Solar AG
58,95 EUR -0,15 EUR -0,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach Zahlen mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Buy" belassen. Der Solartechnik-Hersteller habe gewinnseitig die Markterwartungen nicht erreicht, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung des ersten Quartals. Dies könnte den Kurs nach der Rally ins Wanken bringen. Stark seien aber die Auftragseingänge. Auch der Ausblick sollte unterstützend wirken. Es komme nun auch auf Aussagen im Rahmen der Telefonkonferenz an./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:45 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:45 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SMA Solar

Zusammenfassung: SMA Solar Buy

Unternehmen:
SMA Solar AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
60,30 €		 Abst. Kursziel*:
-3,81%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
58,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,61%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SMA Solar AG

08:46 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
05.05.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
24.04.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
24.04.26 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
24.04.26 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu SMA Solar AG

dpa-afx Optimismus SMA Solar-Aktie im Minus: US-Zölle und Nachfrage-Boom sorgen für frisches Momentum SMA Solar-Aktie im Minus: US-Zölle und Nachfrage-Boom sorgen für frisches Momentum
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Start stärker
finanzen.net SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Vormittag südwärts
EQS Group EQS-News: SMA Gruppe startet mit Umsatz- und Ergebniswachstum in das Geschäftsjahr 2026
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich letztendlich schwächer
finanzen.net SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Dienstagnachmittag tiefer
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX notiert am Nachmittag im Minus
finanzen.net SMA Solar Aktie News: Anleger schicken SMA Solar am Mittag ins Minus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben
EQS Group EQS-News: The SMA Group starts the fiscal year 2026 with sales and earnings growth
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: SMA Group: Business development in 2025 defined by challenging market environment and one-time items from the restructuring and transformation program
EQS Group EQS-News: SMA Group publishes preliminary, non-audited figures for 2025 as a whole and issues guidance for the 2026 fiscal year
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
SMA Solar AG zu myNews hinzufügen