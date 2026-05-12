Jefferies & Company Inc.

SMA Solar Buy

08:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach Zahlen mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Buy" belassen. Der Solartechnik-Hersteller habe gewinnseitig die Markterwartungen nicht erreicht, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung des ersten Quartals. Dies könnte den Kurs nach der Rally ins Wanken bringen. Stark seien aber die Auftragseingänge. Auch der Ausblick sollte unterstützend wirken. Es komme nun auch auf Aussagen im Rahmen der Telefonkonferenz an./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:45 / CET

