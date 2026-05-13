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WKN A0DJ6J

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ISIN DE000A0DJ6J9

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Symbol SMTGF

Jefferies & Company Inc.

SMA Solar Buy

08:01 Uhr
SMA Solar Buy
Aktie in diesem Artikel
SMA Solar AG
56,85 EUR 0,85 EUR 1,52%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 58 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kursschwäche nach Vorlage der Resultate biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch. Bei dem Hersteller von Wechselrichtern verbessere sich die Auftragslage, wobei der Auftragsbestand die Erholung der Gewinn- und Verlustrechnung gegenüber dem Vorquartal stütze. Zudem stützten die steigende Nachfrage nach Lösungen für Privathaushalte und Unternehmen (Bereich HBS), speichergestützte Großaufträge sowie eine neue Produkteinführung im Bereich HBS den positiven Ausblick./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SMA Solar

Zusammenfassung: SMA Solar Buy

Unternehmen:
SMA Solar AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
55,85 €		 Abst. Kursziel*:
27,13%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
56,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,89%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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