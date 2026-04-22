Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Gewinnmitnahmen belasten: Sartorius-Aktie nach bestätigter Prognose und robustem Quartal zweistellig im Minus
Stabilus Aktie

Marktkap. 428,79 Mio. EUR

KGV 26,32 Div. Rendite 1,42%
WKN STAB1L

ISIN DE000STAB1L8

JP Morgan Chase & Co.

Stabilus SE Overweight

08:01 Uhr
Stabilus SE Overweight
Stabilus SE
17,82 EUR 0,82 EUR 4,82%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Ein starker März habe übertroffene Erwartungen möglich gemacht, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies ändere aber nichts daran, dass der Quartalsumsatz immer noch rückläufig sei. Es gebe damit keine klaren Anzeichen einer Trendwende./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 20:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 20:12 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stabilus Overweight

Unternehmen:
Stabilus SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
16,70 €		 Abst. Kursziel*:
79,64%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
17,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
68,35%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stabilus SE

08:01 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.04.26 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 Stabilus Buy Warburg Research
26.01.26 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Stabilus SE

dpa-afx Starkes Tagesgeschäft Stabilus stärker: Operativer Gewinn über den Erwartungen - Barmittelzufluss bricht ein Stabilus stärker: Operativer Gewinn über den Erwartungen - Barmittelzufluss bricht ein
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittag Abschläge
dpa-afx ROUNDUP: Stabilus verdient operativ mehr als erwartet - Aktie legt zu
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start leichter
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Stabilus auf 'Overweight' - Ziel 30 Euro
EQS Group EQS-News: Stabilus SE: Einladung zu einer Webkonferenz zu Q2-GJ2026-Ergebnissen am 4. Mai 2026
EQS Group EQS-AFR: Stabilus SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
finanzen.net XETRA-Handel SDAX letztendlich in der Verlustzone
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX liegt am Mittag im Plus
EQS Group EQS-News: Stabilus SE: Invitation to a web conference on Q2 FY2026 results on May 4, 2026
EQS Group EQS-AFR: Stabilus SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-CMS: Stabilus SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Stabilus SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Stabilus SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Stabilus SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-News: Stabilus SE continues its growth strategy in Industrial Powerise actuators with new 'Customized to Order' product range and taps into new earnings potential
EQS Group EQS-PVR: Stabilus SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
