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Symbol STLA

Jefferies & Company Inc.

Stellantis Buy

17:26 Uhr
Stellantis Buy
Aktie in diesem Artikel
Stellantis
6,36 EUR -0,06 EUR -1,00%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Stellantis auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Ziele des Autobauers seien mit Datum 2030 wie befürchtet sehr langfristig angelegt, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag anlässlich der aktuellen Kapitalmarktveranstaltung des Konzerns. Gleichwohl bezeichnete der Analyst sie als konstruktiv./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Buy

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
6,35 €		 Abst. Kursziel*:
57,48%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
6,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
57,28%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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18.05.26 Stellantis Equal Weight Barclays Capital
18.05.26 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
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05.05.26 Stellantis Kaufen DZ BANK
04.05.26 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
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