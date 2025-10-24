DAX 24.309 +0,3%ESt50 5.711 +0,6%MSCI World 4.420 +1,1%Top 10 Crypto 15,94 +7,1%Nas 23.637 +1,9%Bitcoin 98.238 -0,2%Euro 1,1646 +0,1%Öl 65,62 -0,1%Gold 3.985 -2,3%
Marktkap. 703,07 Mio. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 0,62%
WKN A1K023

ISIN DE000A1K0235

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
29,00 EUR -7,44 EUR -20,42%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Suss Microtec auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Analyst Janardan Menon verwies in einer am Montagabend vorliegenden ersten Reaktion darauf, dass der Halbleiterausrüster mit seiner Brutto- und Ebit-Marge im dritten Quartal deutlich hinter den Markterwartungen zurückgeblieben ist. Zudem erwarte Suss keine wesentlichen Profitabiltätsverbesserungen im laufenden vierten Quartal, weshalb die Margenziele für das Gesamtjahr gesenkt worden seien. Menon wies auch auf den Auftragseingang im dritten Quartal hin, der ebenfalls deutlich schwächer als erwartet gewesen sei und damit eine weitere Abschwächung des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2026 erwarten lasse./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 14:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 14:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SUSS MicroTec Hold

Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
36,14 €		 Abst. Kursziel*:
-14,22%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
29,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,90%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

