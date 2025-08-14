Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Swiss Re Buy

08:31 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 161,40 Franken belassen. Bei dem Rückversicherer sei das Gewinnwachstum nur geringen Schwankungen ausgesetzt, schrieb Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie. In den Vertragserneuerungen seien die Preise gesunken, aber insgesamt immer noch auf einem attraktiven Niveau./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

