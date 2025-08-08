Swiss Re Aktie
Marktkap. 43,8 Mrd. EURKGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
WKN A1H81M
ISIN CH0126881561
Symbol SSREF
Swiss Re Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 99 Franken belassen. Der Versicherungssektor habe im vergangenen Monat gut abgeschnitten, schrieb Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf die Einzelwerte habe die britische Just Group herausgeragt, gefolgt von Hiscox und Generali. Scor und Munich Re gehörten jedoch zu den Aktien, die dem mit leichten Kursverlusten nicht hätten folgen können. Aktien von Rückversicherern hätten sich relativ schwach entwickelt, während solche im Bereich Lebensversicherungen die stärkste Tendenz gezeigt hätten./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 06:43 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 06:43 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Swiss Re Hold
|Unternehmen:
Swiss Re AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
99,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
151,30 CHF
|Abst. Kursziel*:
-34,57%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
150,75 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-34,33%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
140,92 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Swiss Re AG
|05.08.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.25
|Swiss Re Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.07.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|18.07.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.05.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.05.25
|Swiss Re Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.05.25
|Swiss Re Hold
|Deutsche Bank AG
|16.05.25
|Swiss Re Sector Perform
|RBC Capital Markets