Swiss Re Aktie
Marktkap. 40,22 Mrd. EURKGV 10,21 Div. Rendite 4,74%
WKN A1H81M
ISIN CH0126881561
Symbol SSREF
Swiss Re Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Swiss Re nach Quarrtalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 145 Franken belassen. Das Nettoergebnis des Rückversicherers liege 27 Prozent über der Konsensschätzung, zeige aber erste Auswirkungen des sich abschwächenden Branchenumfelds, schrieb Kamran M Hossain am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Swiss Re
Zusammenfassung: Swiss Re Neutral
|Unternehmen:
Swiss Re AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
145,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
123,95 CHF
|Abst. Kursziel*:
16,98%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Kamran M Hossain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
128,14 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Swiss Re AG
|13:31
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|16.04.26
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