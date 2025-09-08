TotalEnergies Aktie
Marktkap. 114,17 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTFNF
TotalEnergies Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Totalenergies auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Im europäischen Öl- und Gassektor verlagere sich der Fokus vermehrt auf die Widerstandskraft der Unternehmen, schrieb Matthew Lofting in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen der Aussicht auf einen steigenden globalen Ölangebotsüberschuss werde der Ton vorsichtiger. Der Experte wiederholte unter diesen Umständen seine positiven Einschätzungen für Eni und Saipem, während er Equinor als negativste Empfehlung hervorhob. Auch für Totalenergies bleibt er optimistisch gestimmt./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 23:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TotalEnergies SE
Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
52,54 €
|Abst. Kursziel*:
14,20%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
52,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,03%
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TotalEnergies
|13:11
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.25
|TotalEnergies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:11
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.25
|TotalEnergies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:11
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.25
|TotalEnergies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|29.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.