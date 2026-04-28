TRATON Aktie

Marktkap. 15,69 Mrd. EUR

KGV 9,86
WKN TRAT0N

ISIN DE000TRAT0N7

Symbol TRATF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Traton nach Quartalszahlen der Volkswagen-Nutzfahrzeugholding mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Umsatz liege 4 Prozent unter, das operative Ergebnis (Ebit) dagegen 12 Prozent über den Konsensschätzungen, schrieb Harry Martin am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Auch die Auftragsentwicklung habe positiv überrascht./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:53 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Market-Perform

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
31,26 €		 Abst. Kursziel*:
11,96%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
31,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,61%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

10:26 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:21 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:21 TRATON Market-Perform Bernstein Research
22.04.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
21.04.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu TRATON

Solider Jahresstart für TRATON: Ordereingang deutlich höher - Aktie deutlich im Plus
Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start des Mittwochshandels im Plus
TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag mit Aufschlag
dpa-afx VW-Lkw-Holding Traton schlägt sich besser als befürchtet - Aufträge ziehen an
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP behauptet sich im ersten Quartal 2026 trotz diverser Sondereffekte gut und steigert Auftragseingang
finanzen.net Ausblick: TRATON präsentiert Quartalsergebnisse
TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag mit Kurseinbußen
EQS Group EQS-News: Information über die Einberufung der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung 2026 der TRATON SE
EQS Group EQS-HV: TRATON SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 16.06.2026 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP performed well in the first quarter of 2026, despite special items, and increased incoming orders
EQS Group EQS-News: Information on the convocation of the virtual Annual General Meeting 2026 of TRATON SE
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP records decline in unit sales to 68,600 vehicles in the first quarter of 2026
EQS Group EQS-News: The TRATON GROUP and Applied Intuition announce TRATON ONE OS, a Unified Software Platform for improved fleet uptime across TRATON’s four global brands
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP in 2025 with robust incoming orders in Europe
EQS Group EQS-PVR: TRATON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: TRATON SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: TRATON SE: Preliminary Net Cash Flow for Fiscal Year 2025 exceeds forecast and market expectations
