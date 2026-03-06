DAX 23.409 -0,8%ESt50 5.685 -0,6%MSCI World 4.411 +0,1%Top 10 Crypto 8,9025 +2,7%Nas 22.601 +1,0%Bitcoin 59.401 +3,7%Euro 1,1608 +0,6%Öl 99,27 +6,4%Gold 5.137 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreisanstieg: DAX grenzt letztlich Verluste ein - 23.000 Punkte zurückerobert -- Wall Street uneins -- Gabler-IPO, Lufthansa, TUI, OHB, NVIDIA, DroneShield, Goldpreis, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
LANXESS-Aktie: Moody’s stuft Kreditwürdigkeit ab LANXESS-Aktie: Moody’s stuft Kreditwürdigkeit ab
Darum gibt der Eurokurs zum US-Dollar nach Darum gibt der Eurokurs zum US-Dollar nach
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TRATON Aktie

Kaufen
Verkaufen
TRATON Aktien-Sparplan
30,34 EUR -0,94 EUR -3,01 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 15,7 Mrd. EUR

KGV 9,86
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN TRAT0N

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000TRAT0N7

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TRATF

JP Morgan Chase & Co.

TRATON Neutral

19:46 Uhr
TRATON Neutral
Aktie in diesem Artikel
TRATON
30,34 EUR -0,94 EUR -3,01%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton nach den kürzlich vorgelegten Jahreszahlen 2025 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Nach der Telefonkonferenz des Lkw-Bauers zum vierten Quartal habe er sein Bewertungsmodell aktualisiert und seine Prognosen für das bereinigte operative Ergebnis 2026 und 2027 angehoben, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Grund seien höhere Absatzprognosen für die Endmärkte in Europa und Nordamerika sowie eine besser als erwartete Margenentwicklung bei der Tochter MAN zurückzuführen./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 16:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 16:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Neutral

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
30,48 €		 Abst. Kursziel*:
-1,57%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
30,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,12%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,37 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

19:46 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.03.26 TRATON Buy UBS AG
05.03.26 TRATON Kaufen DZ BANK
05.03.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
05.03.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu TRATON

finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Nachmittag seitwärts
finanzen.net TRATON Aktie News: Anleger greifen bei TRATON am Mittag zu
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen
finanzen.net TRATON legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX klettert am Mittag
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX verbucht zum Handelsstart Verluste
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Gewinnen
TraderFox Stocks in Action: Schneider Electric, Sixt, Traton, Redcare Pharmaceuticals und Adidas.
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP in 2025 with robust incoming orders in Europe
EQS Group EQS-PVR: TRATON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: TRATON SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: TRATON SE: Preliminary Net Cash Flow for Fiscal Year 2025 exceeds forecast and market expectations
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP records total unit sales of around 305,500 vehicles in 2025 in a weak market environment
EQS Group EQS-News: Moving forward with a proven leadership team: TRATON GROUP extends contracts of Dr. Jackstein and Modahl Nilsson
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP records increase in incoming orders nine months into 2025, despite a difficult market environment
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP launches Green Finance Framework to finance and refinance battery-electric commercial vehicles
RSS Feed
TRATON zu myNews hinzufügen