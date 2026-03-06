TRATON Aktie
Marktkap. 15,7 Mrd. EURKGV 9,86
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton nach den kürzlich vorgelegten Jahreszahlen 2025 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Nach der Telefonkonferenz des Lkw-Bauers zum vierten Quartal habe er sein Bewertungsmodell aktualisiert und seine Prognosen für das bereinigte operative Ergebnis 2026 und 2027 angehoben, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Grund seien höhere Absatzprognosen für die Endmärkte in Europa und Nordamerika sowie eine besser als erwartete Margenentwicklung bei der Tochter MAN zurückzuführen./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 16:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 16:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: TRATON Neutral
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
30,48 €
|Abst. Kursziel*:
-1,57%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
30,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,12%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,37 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
