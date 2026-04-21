TUI Aktie
Marktkap. 3,7 Mrd. EURKGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
TUI Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach Prognoseüberarbeitungen durch den Reiseveranstalter auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,20 Euro belassen. Die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr sei ausgesetzt und die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) gesenkt worden, schrieb Richard J. Clarke in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Dabei verwies der Analyst auf die schwache Nachfrage. Bemerkenswert sei, dass dies keine Warnung sei, die in erster Linie auf gestiegene Treibstoffkosten zurückgehe, da 83 Prozent des Kerosins für den Sommer und 80 Prozent des Kreuzfahrttreibstoffs abgesichert seien./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:07 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TUI Market-Perform
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
9,20 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
7,18 €
|Abst. Kursziel*:
28,13%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
7,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,94%
|
Analyst Name:
Richard J. Clarke
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
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