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ISIN DE000TUAG505

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Bernstein Research

TUI Market-Perform

11:46 Uhr
TUI Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
TUI AG
7,03 EUR -0,15 EUR -2,14%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach Prognoseüberarbeitungen durch den Reiseveranstalter auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,20 Euro belassen. Die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr sei ausgesetzt und die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) gesenkt worden, schrieb Richard J. Clarke in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Dabei verwies der Analyst auf die schwache Nachfrage. Bemerkenswert sei, dass dies keine Warnung sei, die in erster Linie auf gestiegene Treibstoffkosten zurückgehe, da 83 Prozent des Kerosins für den Sommer und 80 Prozent des Kreuzfahrttreibstoffs abgesichert seien./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:07 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TUI Market-Perform

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
9,20 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
7,18 €		 Abst. Kursziel*:
28,13%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
7,03 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,94%
Analyst Name:
Richard J. Clarke 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-DD: TUI AG: Helmut Reiner Sebastian Ebel, buy
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