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Marktkap. 105,36 Mrd. EUR

KGV 20,33 Div. Rendite 3,55%
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WKN A41NM1

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ISIN GB00BVZK7T90

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Symbol UNLYF

JP Morgan Chase & Co.

Unilever Overweight

08:06 Uhr
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
Unilever PLC
49,06 EUR -0,28 EUR -0,57%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti resümierte am Dienstagabend die bisherige Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Von den 22 beobachteten Branchenwerte hätten 16 eine bessere organische Umsatzentwicklung im ersten Quartal verzeichnet als befürchtet, resümierte Analystin Celine Pannuti am Dienstagabend die bisherige Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Dabei hätten allerdings auch Timing-Effekte eine Rolle gespielt. Die Jahresziele seien bestätigt worden. Die Konzerne schienen zuversichtlich, mit dem Kostendruck zurechtzukommen, der am stärksten die Anbieter von Haushalts- und Körperpflegemitteln (HPC) treffe. Hier präferiert sie Unilever aufgrund einer recht gut absehbaren Umsatzentwicklung. Henkel, Essity, Haleon, Reckitt und Beiersdorf sieht Pannuti wegen gewisser Risiken für die Jahresziele skeptisch./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 22:14 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 00:20 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Unilever Overweight

Unternehmen:
Unilever PLC		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
42,76 £		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,46 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever PLC

08:06 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 Unilever Hold Deutsche Bank AG
04.05.26 Unilever Overweight Barclays Capital
01.05.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.05.26 Unilever Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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