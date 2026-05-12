Unilever Aktie
Marktkap. 105,36 Mrd. EURKGV 20,33 Div. Rendite 3,55%
WKN A41NM1
ISIN GB00BVZK7T90
Symbol UNLYF
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti resümierte am Dienstagabend die bisherige Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Von den 22 beobachteten Branchenwerte hätten 16 eine bessere organische Umsatzentwicklung im ersten Quartal verzeichnet als befürchtet, resümierte Analystin Celine Pannuti am Dienstagabend die bisherige Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Dabei hätten allerdings auch Timing-Effekte eine Rolle gespielt. Die Jahresziele seien bestätigt worden. Die Konzerne schienen zuversichtlich, mit dem Kostendruck zurechtzukommen, der am stärksten die Anbieter von Haushalts- und Körperpflegemitteln (HPC) treffe. Hier präferiert sie Unilever aufgrund einer recht gut absehbaren Umsatzentwicklung. Henkel, Essity, Haleon, Reckitt und Beiersdorf sieht Pannuti wegen gewisser Risiken für die Jahresziele skeptisch./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 22:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 00:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Unilever Overweight
|Unternehmen:
Unilever PLC
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
42,76 £
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,46 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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