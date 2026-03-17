JP Morgan Chase & Co.

United Parcel Service Neutral

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für UPS nach einer Branchenkonferenz der US-Bank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 107 US-Dollar belassen. Das Gespräch´ habe sich unter anderem auf die kurzfristigen operativen und finanziellen Herausforderungen des Logistikers konzentriert, schrieb Analyst Brian Ossenbeck in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen bleibe zuversichtlich, seine strategischen Initiativen erfolgreich umsetzen zu können. Für die Aktien seien die Erkenntnisse aber neutral./rob/tih/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 15:07 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 15:07 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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