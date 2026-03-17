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Marktkap. 71,67 Mrd. EUR

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ISIN US9113121068

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Symbol UPS

JP Morgan Chase & Co.

United Parcel Service Neutral

08:01 Uhr
United Parcel Service Neutral
Aktie in diesem Artikel
United Parcel Service Inc. (UPS)
84,86 EUR 0,22 EUR 0,26%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für UPS nach einer Branchenkonferenz der US-Bank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 107 US-Dollar belassen. Das Gespräch´ habe sich unter anderem auf die kurzfristigen operativen und finanziellen Herausforderungen des Logistikers konzentriert, schrieb Analyst Brian Ossenbeck in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen bleibe zuversichtlich, seine strategischen Initiativen erfolgreich umsetzen zu können. Für die Aktien seien die Erkenntnisse aber neutral./rob/tih/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 15:07 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 15:07 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: United Parcel Service Neutral

Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 107,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 97,77		 Abst. Kursziel*:
9,44%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 97,75		 Abst. Kursziel aktuell:
9,46%
Analyst Name:
Brian Ossenbeck 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 108,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

08:01 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.03.26 United Parcel Service Underweight Barclays Capital
20.02.26 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
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27.01.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
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