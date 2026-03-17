United Parcel Service Aktie
Marktkap. 71,67 Mrd. EURKGV 15,13 Div. Rendite 6,61%
WKN 929198
ISIN US9113121068
Symbol UPS
United Parcel Service Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für UPS nach einer Branchenkonferenz der US-Bank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 107 US-Dollar belassen. Das Gespräch´ habe sich unter anderem auf die kurzfristigen operativen und finanziellen Herausforderungen des Logistikers konzentriert, schrieb Analyst Brian Ossenbeck in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen bleibe zuversichtlich, seine strategischen Initiativen erfolgreich umsetzen zu können. Für die Aktien seien die Erkenntnisse aber neutral./rob/tih/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 15:07 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 15:07 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: United Parcel Service Neutral
|Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 107,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 97,77
|Abst. Kursziel*:
9,44%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 97,75
|Abst. Kursziel aktuell:
9,46%
|
Analyst Name:
Brian Ossenbeck
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 108,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)
|08:01
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|27.01.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|28.01.26
|United Parcel Service Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|28.01.26
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|UBS AG
|09.03.26
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|29.10.20
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|27.10.20
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.20
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|17.04.20
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
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|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.