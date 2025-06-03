Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 15,29 Mrd. EURKGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
Vestas Wind Systems A-S Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 dänischen Kronen belassen. Der Windturbinenhersteller habe zwar die Markterwartungen verfehlt, arbeite jedoch weiterhin an den wichtigsten Herausforderungen, mit denen sich das Unternehmen konfrontiert sehe, schrieb Henry Tarr in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe derweil mehr Klarheit hinsichtlich der Steuergutschriften in den USA, sodass die Auftragseingänge dort in den kommenden zwölf Monaten anziehen dürften. Dies wiederum sollte die Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung verbessern./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 06:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
140,00 DKK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
15,41 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Henry Tarr
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
153,25 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
