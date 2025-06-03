DAX 24.392 +0,1%ESt50 5.446 +0,2%Top 10 Crypto 16,67 -0,7%Dow 44.911 +0,0%Nas 21.711 +0,0%Bitcoin 101.948 +0,2%Euro 1,1685 +0,3%Öl 66,45 -0,7%Gold 3.343 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lilium A3CYXP Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Palantir A2QA4J UnitedHealth 869561
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin am Abend: DAX wenig bewegt -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- Bullish, Buffett Depot, Bullish, Novo Nordisk, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
Top News
Investment-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK Investment-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK
Deutsche Euroshop-Aktie dennoch leichter: Gewinnplus dank positiver Bewertungsergebnisse Deutsche Euroshop-Aktie dennoch leichter: Gewinnplus dank positiver Bewertungsergebnisse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Vestas Wind Systems A-S Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
15,06 EUR +0,08 EUR +0,50 %
STU
14,57 CHF -0,04 CHF -0,26 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 15,29 Mrd. EUR

KGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3CMNS

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DK0061539921

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VWSYF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Vestas Wind Systems A-S Buy

12:36 Uhr
Vestas Wind Systems A-S Buy
Aktie in diesem Artikel
Vestas Wind Systems A-S
15,06 EUR 0,08 EUR 0,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 dänischen Kronen belassen. Der Windturbinenhersteller habe zwar die Markterwartungen verfehlt, arbeite jedoch weiterhin an den wichtigsten Herausforderungen, mit denen sich das Unternehmen konfrontiert sehe, schrieb Henry Tarr in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe derweil mehr Klarheit hinsichtlich der Steuergutschriften in den USA, sodass die Auftragseingänge dort in den kommenden zwölf Monaten anziehen dürften. Dies wiederum sollte die Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung verbessern./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 06:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
140,00 DKK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
15,41 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Henry Tarr 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
153,25 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

12:36 Vestas Wind Systems A-S Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:06 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
14.08.25 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.25 Vestas Wind Systems A-S Outperform Bernstein Research
13.08.25 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Accor S.A.

PR Newswire Raffles Hotels & Resorts to Debut a Haven of Enchanted Glamour in Mexico
PR Newswire Raffles Hotels & Resorts to Debut a Haven of Enchanted Glamour in Mexico
PR Newswire Accor will bring luxury hospitality to both city and country in the culturally rich region of Rajasthan
PR Newswire Accor will bring luxury hospitality to both city and country in the culturally rich region of Rajasthan
PR Newswire Accor will bring luxury hospitality to both city and country in the culturally rich region of Rajasthan
PR Newswire Fairmont Chateau Lake Louise Unveils "BASIN Glacial Waters," Opening Summer 2025
PR Newswire Fairmont Chateau Lake Louise Unveils "BASIN Glacial Waters," Opening Summer 2025
PR Newswire Accor unveils an outstanding line-up of new hotels, resorts and hospitality experiences debuting in 2025
RSS Feed
Accor S.A. zu myNews hinzufügen