Deutsche Bank AG

Vestas Wind Systems A-S Hold

10:26 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 185 dänischen Kronen auf "Hold" belassen. Das laufende Geschäftsjahr des Windturbinen-Herstellers dürfte erneut ein klassisches Vestas-Jahr werden, mit einem Ergebnis, das vor allem im zweiten Halbjahr zum Tragen komme, schrieb John Kim in seinem am Montag vorliegenden Ausblick./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:55 / CET

