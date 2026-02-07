Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 21,84 Mrd. EURKGV 29,82
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
Vestas Wind Systems A-S Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 185 dänischen Kronen auf "Hold" belassen. Das laufende Geschäftsjahr des Windturbinen-Herstellers dürfte erneut ein klassisches Vestas-Jahr werden, mit einem Ergebnis, das vor allem im zweiten Halbjahr zum Tragen komme, schrieb John Kim in seinem am Montag vorliegenden Ausblick./edh/ag
