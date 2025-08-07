Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 15,01 Mrd. EURKGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Vestas von "Verkaufen" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 90 auf 135 dänische Kronen angehoben. Seine Befu?rchtungen u?ber einen kompletten Wegfall der US-Aufträge im Zuge einer neuen Gesetzgebung hätten sich nicht materialisiert, schrieb Werner Eisenmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Gegenteil, infolge der Planungssicherheit und des Energiehungers in den USA erwarte er nun hohe sowie rentable Auftragseingänge aus den USA./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 09:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 10:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
15,48 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Verkaufen
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Werner Eisenmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
151,25 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|12:06
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|29.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|18.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
