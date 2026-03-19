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Symbol VOLVF

Jefferies & Company Inc.

Volvo AB (B) Buy

17:16 Uhr
Volvo AB (B) Buy
Aktie in diesem Artikel
Volvo AB (B)
26,56 EUR -1,05 EUR -3,80%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Volvo B-Aktien in einer Bewertung der aktuellen Branchen-Berichtssaison auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen belassen. Wie Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb, zieht er Lastwagenbauer aus den USA jenen aus der Europäischen Union vor. Er nannte dafür unter anderem die Produktion der rüstungsbezogenen US-Industrie als Grund, während Europäer stärker von einem energiebedingten Inflationsschock betroffen seien. Sein favorisierter europäischer Wert ist Daimler Truck wegen der stärkeren Position am US-Markt./tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:36 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Buy

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
350,00 SEK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
294,80 SEK		 Abst. Kursziel*:
18,72%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
347,86 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

17:16 Volvo (B) Buy Jefferies & Company Inc.
10.03.26 Volvo (B) Market-Perform Bernstein Research
24.02.26 Volvo (B) Market-Perform Bernstein Research
19.02.26 Volvo (B) Hold Deutsche Bank AG
16.02.26 Volvo (B) Buy UBS AG
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