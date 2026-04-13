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Symbol VOLVF

Bernstein Research

Volvo AB (B) Market-Perform

09:16 Uhr
Volvo AB (B) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Volvo AB (B)
29,20 EUR -0,23 EUR -0,78%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 290 schwedischen Kronen auf "Market-Perform" belassen. Harry Martin beschäftigte sich am Mittwoch mit der Frage, wie viel attraktiver der vollelektrische Sattelzug Tesla Semi nun in einer "100 Dollar Ölpreis-Welt" ist. Theoretisch habe die Explosion der Diesel-Preise im Jahr 2026 bei gleichzeitig stabilen Strompreisen die Rechnung auf Basis der Gesamtbetriebskosten nun zulasten von Diesel-Lkw geändert. Abgesehen von den Zahlen auf dem Papier gebe es jedoch Hürden für die Elektrifizierung. Die Rechnung mache nämlich nur in wenigen Regionen mit Infrastruktur für Megawatt-Ladungen Sinn./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 17:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Market-Perform

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
290,00 SEK
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
318,60 SEK		 Abst. Kursziel*:
-8,98%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
347,14 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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