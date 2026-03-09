Zalando Aktie
Marktkap. 5,22 Mrd. EURKGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Bruttowarenvolumen und operatives Ergebnis seien im vierten Quartal besser als erwartet ausgefallen, schrieb Richard Edwards am Donnerstag nach den Zahlen. Er hob zudem den Aktienrückkauf und die bestätigten Ziele für 2028 hervor./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Zalando Buy
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
21,93 €
|Abst. Kursziel*:
100,64%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
21,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
103,14%
|
Analyst Name:
Richard Edwards
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Zalando
|09:41
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|09:36
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.02.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
