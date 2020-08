Die noch immer wütende Corona-Pandemie schürt nach wie vor Unsicherheit unter Anlegern. Auch wenn es am Vortag zu einer deutlichen Aufwärtsbewegung kam, bleibt die Erholung fragil. Darüber hinaus ist man sich in den USA noch nicht einig über neue Maßnahmen angesichts steigender Infektionszahlen. Demokraten und Republikaner kommen hier noch auf keinen grünen Zweig, was laut Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners Gefahrenpotenzial berge: "Ein Scheitern der Verhandlungen könnte einen kleinen Kursschock auslösen."

Am Dienstag ist es nun ein neuer Tag, an dem vor allem Quartalsberichte die Anleger beschäftigen.

"Trotz der gestrigen Kurssteigerung steht die Erholung an den Börsen auf tönernen Füßen", warnte jedoch Marktbeobachter Christian Henke von IG Markets mit Blick auf die derzeitigen Infektionszahlen mit dem Coronavirus. Außerdem blicken Anleger gespannt nach Washington, wo Republikaner und Demokraten weiter über neue Maßnahmen in der Viruskrise streiten. Experten sehen es hier als eingepreist an, dass es am Ende einen Kompromiss geben wird.

"Viele Anleger blicken zurück und können sich nicht an eine Berichtssaison erinnern, die dermaßen erfreulich verlaufen ist, natürlich nur relativ zu den Erwartungen, nicht aber in absoluten Zahlen. Hier setzt sich die Gewinnrezession fort, die bereits vor der Pandemie für lange Gesichter bei Aktionären sorgte. Daraus macht die Wall Street derzeit eine Stabilisierung der Kurse auf einem Bewertungsniveau, das zu den oberen zehn Prozent der vergangenen Dekaden gehört", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets.

Für Kauflaune sorgten zum einen gute Konjunkturdaten. So hat sich Stimmung in der US-Industrie hatte sich im Juli überraschend deutlich verbessert. Zum anderen wurde die Berichtssaison generell gut aufgenommen.

An den asiatischen Aktienmärkten ging es im Dienstagshandel aufwärts.

In Tokio hatte der Nikkei auch am zweiten Handelstag der Woche Rückenwind und legte 1,70 Prozent auf 22.573,66 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland waren unterdessen beim Shanghai Composite nur minimale Aufschläge zu sehen, am Dienstag ging es hier um 0,11 Prozent auf 3.371,69 Punkte nach oben. Deutlicher im Plus präsentierte sich der Markt in Hongkong, dort ging es für den Hang Seng 2 Prozent auf 24.946,63 Indexpunkte aufwärts.

Starke US-Vorgaben trieben die Kurse in Asien, nachdem an der Wall Street heimische Konjunkturdaten die Kauflust angefacht hatten. Der vom ISM ermittelte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA stieg deutlich stärker in den expansiven Bereich als erwartet. Auch die Tatsache, dass es zuletzt in den USA weniger Corona-Neuinfektionen gegeben hatte, sorgte für Kauflaune - Anleger hoffen auf ein Abflauen der Corona-Pandemie.

Dass die Anleger in China vergleichsweise verhalten agierten, lag an dem anhaltenden sino-amerikanischen Konflikt. Die Verkündung von Donald Trump , die chinesische Plattform TikTok durch einen US-Konzern aufkaufen zu wollen, brachte Sorgen auf, dass der Streit zwischen den beiden Ländern auch zunehmend auf Unternehmen ausgetragen werden könnte.

